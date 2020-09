Niecodziennie sceny miały miejsce w New Jersey w USA. Jak podaje portal "Universe Today" tego dnia tysiące osób dosłownie "oszalało" na widok tajemniczego latającego obiektu. Mieszkańcy New Jersey byli przekonani, że są świadkami przelotu statku kosmicznego. Wideo przedstawiające tajemniczy obiekt szybko trafiło do sieci i stało się hitem.

UFO nad New Jersey? Trudno dziwić się pierwszym reakcjom mieszkańców, którzy widząc tajemniczy obiekt na niebie dosłownie "oszaleli" z wrażenia. Jak podaje serwis "Universe Today" świadkowie niecodziennych scen wysiadali ze swoich samochodów i patrząc na niebo nie wierzyli w to, co widzą.

Nagranie przedstawiające tajemniczy obiekt latający nad New Jersey szybko trafiło do sieci stając się viralem na TikToku. Na początku wielu internautów było przekonanych, że tym razem z całą pewnością udało się uwiecznić na filmie statek kosmitów. Jak jednak było naprawdę?

UFO na niebie nad New Jersey? Mieszkańcy dosłownie "oszaleli"

Warto podkreślić, że wszystkie nagrania, które zarejestrowały tajemniczy obiekt nad New Jersey były prawdziwe i nie mamy tutaj do czynienia z fotomontażem. Prawdziwe były także reakcje mieszkańców, którzy widząc latający krążek, byli pewni, że są świadkami kontaktu z pozaziemską cywilizacją.

Jak podaje "Universe Today" w chwili, gdy rzekome "UFO" pojawiło się na niebie, tysiące osób zatrzymało się, wysiadało ze swoich samochodów i błyskawicznie sięgało po telefony komórkowe. Reakcje były bardzo emocjonalne.

Niedługo po tym, jak setki nagrań z New Jersey obiegły sieć, udało się ustalić, czym tak naprawdę był tajemniczy obiekt uznany przez ludzi za UFO. Okazało się, że był to sterowiec z floty Goodyear Blimp, należącej do firmy The Goodyear Tire & Rubber Company.

RadioZET.pl/ Universe Today/ Youtube.com