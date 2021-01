UFO było widziane nad wyspą Oahu na Oceanie Spokojnym 31 grudnia 2020 roku w godzinach wieczornych. "Hawaii News Now" informuje, że wielu mieszkańców było do tego stopnia zaniepokojonych, że postanowiło zadzwonić pod numer alarmowy. Co dokładnie widziano?

Świadkowie mówią o "świecącym na niebiesko obiekcie o podłużnym kształcie, który przemieszczał się po niebie ze znaczną prędkością".

UFO nad Oceanem Spokojnym? "Nie wiem, co to było. Leciało tak szybko"

Obiekt w pewnym momencie miał zniknąć w Oceanie Spokojnym. - Nie wiem, co to było. Leciało tak szybko. Czymkolwiek to było, wylądowało w wodzie. Czymkolwiek to było – relacjonuje 38-letnia kobieta, która widziała tajemnicze zjawisko. Jak dodaje, gdy obiekt pojawił się na niebie, wsiadła do samochodu i podążała w jego kierunku.

Policja Oahu tłumaczy, że nie wiadomo dokładnie, co widzieli mieszkańcy. W sprawie toczy się już śledztwo, ale jak na razie nie ma żadnych efektów.

Przedstawiciele Federalnej Administracji Lotniczej przekazali, że w czasie, kiedy mieszkańcy wyspy widzieli UFO, w tamtym regionie nie zarejestrowano żadnego wypadku lotniczego.

RadioZET.pl/ Hawaii News Now/ Fox 8 Live