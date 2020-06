Mieszkańcy Sendai spekulują w mediach społecznościowych, że na nagraniach widać UFO. Pojawiają się także głosy, że tajemniczy obiekt to akcja propagandowa Korei Północnej.

Na nagraniach widoczny jest duży, biały, kulisty obiekt, przypominający balon. Pod nim widać natomiast przedmiot w kształcie krzyża z - jak się wydaje - obracającymi się śmigłami.

UFO nad miastem Sendai? Władze: nie mamy pojęcia, co to jest

Biuro agencji meteorologicznej w Sendai tłumaczy, że tajemniczy, biały obiekt pojawił się o świcie i przez kilka godzin prawie nieruchomo wisiał na niebie, dopóki nie zasłoniły go chmury.

- Nie mamy absolutnie pojęcia, co to jest - przekonuje rzecznik biura. - Być może jest to jakiś sprzęt do obserwacji pogody, ale na pewno nie jest to nasz sprzęt – dodaje.

Szereg lokalnych instytucji także przekonuje, że nie potrafi określić, co takiego zaobserwowali mieszkańcy. - Spytaliśmy władz miejskich Sendai i sił samoobrony, ale oni też nie mają pojęcia - mówi rzecznik agencji Kyodo.

Biuro Ministerstwa Transportu na lotnisku w Sendai poinformowało, że nikt nie zgłaszał się z prośbą o zezwolenie na lot.

Lokalne władze przekazały, że prowadzą w tej sprawie śledztwo.

RadioZET.pl/ Reuters/ Kyodonews