Zaszczepiła się przeciw COVID-19 i została milionerką. "Zaczęłam świrować"

Abbigail Bugenske zaszczepiła się przeciw COVID-19 i wygrała milion dolarów. To pierwsza osoba zamieszkująca amerykański stan Ohio, której się to udało. 22-latka początkowo myślała, że to żart. - Wciąż nie mogę w to uwierzyć - mówiła w rozmowie z mediami.

22-letnia Abbigail Bugenske jechała akurat z Cincinnati do domu swoich rodziców w okolicach Cleveland, kiedy dowiedziała się o wygranej w loterii Vax-a-Million. To wtedy otrzymała telefon od gubernatora Ohio Mike'a DeWine'a. - Byłam całkowicie zaskoczona. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To była szalona noc – cytuje zwyciężczynię lokalna stacja WLWT-5 w Cincinnati.

Zaczęłam krzyczeć i moi rodzice myśleli, że coś jest nie tak. […] A kiedy wykrztusiłam, że wygrałam milion dolarów, będę milionerką, zanim naprawdę zaczęłam świrować, powiedzieli mi, żebym się uspokoiła i upewniła, że to nie był żart. Abbigail Bugenske z Ohio

Młoda kobieta z Ohio w USA jest pierwszą osobą w tym amerykańskim stanie, która wygrała milion dolarów na loterii stworzonej w celu zachęcania mieszkańców, by szczepili się przeciw Covid-19. 22-latka nie planuje rzucać swojej pracy, którą lubi i ma zamiar przekazać część wygranej na dobroczynność. Chce również kupić samochód, a część pieniędzy prawdopodobnie zainwestuje.

Ohio. Wygrała milion dolarów na loterii szczepionkowej. Myślała, że to żart

Bugenske początkowo sądziła, że telefon od gubernatora Ohio to żart. - Zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że wygrał milion dolarów to wspaniała rzecz – przyznała.

- Szczepionki zawsze były w mojej historii medycznej. Decyzja o przyjęciu preparatu tak szybko, jak to tylko możliwe, była dość łatwa - powiedziała na konferencji prasowej w czwartek 22-latka. - Zachęcam każdego do zaszczepienia się. Jeśli wygranie miliona dolarów nie jest wystarczającą zachętą, to nie wiem, co nią jest - dodała.

Amerykanka skończyła niedawno college i pracuje dla firmy GE Aviation. Jednocześnie podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie Stanowym Ohio, gdzie wybrała kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna.

Bugenske to jedna z dwóch osób, których wygrane ogłoszono w środę wieczorem. Drugim zwycięzcą loterii został 14-letni Joseph Costello z Englewood. Dostanie czteroletnie stypendium na dowolnej uczelni w Ohio.

