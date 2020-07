Kobieta z dzieckiem na wybiegu dla krokodyli. Wstrząsające nagranie w sieci

Brainerd w Stanach Zjednoczonych. W parku zoologicznym doszło do wstrząsającej sytuacji, która mogła zakończyć się ogromną tragedią. Kobieta weszła na wybieg krokodyli. Chwile później do stawu z gadami podszedł jej synek.

Do tej przerażającej sytuacji doszło w Brainerd, w stanie Minnesota. W sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak kobieta podchodzi do stawu, w którym pływają krokodyle. Chwilę później dołącza do niej chłopiec. Najprawdopodobniej jest to syn kobiety.

Kobieta z dzieckiem na wybiegu dla krokodyli

Kobieta ryzykowała swoim życiem oraz dziecka, ponieważ chciała wyłowić portfel, który wpadł do wody. Na nagraniu widać, jak kijem odgania gady, a następnie sięga po swoją rzecz. Razem z chłopcem opuszczają wybieg.

Wideo trafiło do sieci. Jak podaje TMZ, To właśnie z niego pracownicy ogrodu zoologicznego dowiedzieli się o tym zdarzeniu. Poinformowali policję, aktualnie śledczy ustalają tożsamość kobiet. Może ona usłyszeć zarzut m.in. narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu.

RadioZET.pl/TMZ