Trzymała zwłoki babci w zamrażarce przez 16 lat. Powód jest przerażający

Cynthia Black ze Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej przez 16 lat ukrywała zwłoki swojej babci w zamrażarce. Robiła to, aby otrzymywać pieniądze od państwa należne do zmarłej kobiety.

61-latka została aresztowana po tym, jak w zamrażarce jej domu odnaleziono ludzkie zwłoki. Przeprowadzone badania DNA wskazały, że to Glenora Reckord Delahay — babcia Cynthi Black. Szczątki ujawniono przypadkiem — przekazał New York Post.

16-lat trzymała zwłoki babci w zamrażarce

Zwłoki staruszki odnalazły dwie kobiety, które były zainteresowane kupnem mieszkania podejrzanej. W trakcie zwiedzania otworzyły zamrażarkę i dokonały makabrycznego odkrycia. W środku były ludzkie szczątki.

Na miejsce przyjechała policja. W tej sprawie aresztowano 61-letnią kobietę. Cynthia Black usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok, kradzieży oraz czerpania z tego korzyści.

Jak podaje New York Post, w trakcie przesłuchania, kobieta wyznała, że ciało babci schowała w jej domu w marcu 2004 roku. Wtedy Glenora Reckord Delahay miała 97 lat. Podejrzana zeznała, że w związku z tym, że potrzebowała pieniędzy, które jej babcia otrzymywała od państwa, postanowiła zanieść ciało kobiety do piwnicy i ukryć je w zamrażarce. W 2007 roku kobieta się przeprowadziła, wtedy też zabrała zwłoki ze sobą.

Cynthia Black świadczenia socjalne swojej babci potrzebowała do spłacenia kredytu hipotecznego. Jednak to nie uchroniło jej przed kłopotami finansowymi. Jej nieruchomość została przejęta przez komornika. Sprawa wyszła na jaw, gdy pojawili się chętni do kupienia domu.

RadioZET.pl/New York Post