USA: Donald Trump dziękuje za wsparcie i mówi, że czuje się dobrze

"Chcę wszystkim podziękować za wielkie wsparcie. Jadę do szpitala imienia Waltera Reeda. Myślę, że czuję się bardzo dobrze, ale upewnimy się czy wszystko jest w porządku. Pierwsza dama jest w dobrym stanie. Bardzo dziękuję. Doceniam to i nigdy nie zapomnę" - powiedział w krótkim nagraniu Trump.

To jego pierwsza publiczna wypowiedź od nocy z czwartku na piątek, gdy ogłosił, że on i jego małżonka Melania są zakażeni koronawirusem.

Oświadczenie zostało nagrane w Białym Domu przez wylotem prezydenta śmigłowcem do szpitala pod Waszyngtonem, gdzie prezydent ma spędzić kilka dni.

Po krótkim przelocie śmigłowiec z ubiegającym się o reelekcję prezydentem wylądował przed szpitalem. Prezydent nie odpowiadał na pytania dziennikarzy; przy wchodzeniu i wychodzeniu z maszyny nie potrzebował pomocy.

Sztab ubiegającego się o Biały Dom kandydata Partii Demokratycznej Joe Bidena tymczasowo zawiesił nadawanie spotów przedstawiających w negatywnym świetle Trumpa - poinformował Reuters, powołując się na źródło w kampanii Bidena.

"To nie może być partyjna chwila. To musi być amerykańska chwila" - napisał w piątek na Twitterze Biden. Podczas wystąpienia w Grand Rapids, w stanie Michigan, kandydat Demokratów zapewniał o swojej modlitwie za swojego rywala i apelował o noszenie maseczek.

Sztabowcy ubiegającego się o reelekcję Trumpa przełożyli, lub zmienili na wirtualne, zaplanowane spotkania wyborcze swojego kandydata.

Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada.

Debata Pence - Harris wciąż aktualna

Przewidziana na 7 października debata kandydatów do wiceprezydentury - obecnego wiceprezydenta Mike'a Pence i jego demokratycznej rywalki Kamali Harris jest wciaż aktualna - poinformowało w piątek źródło w komisji organizującej to wydarzenie.

Pence i Harris poinformowali w piątek, niezależnie od siebie, że ich testy na koronawirusa przyniosły wynik negatywny.

Wspomniane źródło stwierdziło, że mimo wykrycia zakażenia koronawirusem u prezydenta Donalda Trumpa i jego małżonki Melanii, nie ma obecnie planów odwołania tej debaty.

Debata ma odbyć się w najbliższą środę 7 bm. w Salt Lake City, w stanie Utah.

Kim Dzong Un życzył Trumpowi powrotu do zdrowia

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przesłał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi list, w którym wyraził "szczerą nadzieję", iż zarówno on jak i jego małżonka powrócą do zdrowia "tak szybko jak to będzie możłiwe" - poinformowała w sobotę agencja KCNA.

Agencja podkreśliła, że Kim przesłał życzenia po tym jak dowiedział się, że Trump i jego żona zarazili się koronawirusem.

