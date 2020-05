Dramatyczny apel rodziny mordercy. 23-latka ściga policja za zabójstwa

Policja w USA ściga Petera Manfredonię, który podejrzany jest o dokonanie dwóch zabójstw w Connecticut. Rodzina 23-latka w dramatycznym apelu prosi go o to, aby się poddał.

23-letni Peter, student University of Connecticut w weekend w Willington maczetą zabił 62-letniego Teda DeMersa. Wtedy też ciężko ranił innego mężczyznę. Do drugiego zabójstwa doszło w Derby. Tam podejrzany zamordował swojego kolegę Nicholasa Eisele. On także miał 23 lata - przekazało CNN.

Rodzina apeluje do mordercy, aby ten się poddał

Michael Dolan — adwokat rodziny Petera w oświadczeniu wyjaśnił, że 23-latek zmagał się w ostatnich latach z problemami natury psychicznej. Adwokat poinformował, że Manfredonia chodził do wielu terapeutów. Dolan przekazał także wiadomość od rodziny do 23-latka.

Masz wsparcie całej rodziny. Kochamy cię. Prosimy, oddaj się w ręce policji.

Peter w swoim środowisku był znany jako przeciwnik posiadania broni palnej. W mediach społecznościowych pisał o problemie strzelanin w szkołach. 23-latek pieniądze, które zebrał dzięki startowi w triathlonie, przekazał Sany Hook Promise. To grupa, która powstała po strzelaninie w szkole w Sany Hook.

23-latek, który dokonał makabrycznych zbrodni, był sąsiadek Adama Lanzy. To on jest sprawcą strzelaniny, w której zginęło 26 osób (większość ofiar to dzieci) - przekazuje CNN.

Według ustaleń śledczych mężczyzna już dwa razy zmienił środek transportu. Aktualnie najprawdopodobniej zmierza w kierunku Apallachów. Mężczyzna ostatni raz był widziany w okolicach East Stroudsburg. Jest uzbrojony.

RadioZET.pl/CNN