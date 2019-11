Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informują zagraniczne media, ciało 36-letniej Laury Hurst zostało znalezione w środę. Kim Riley, rzecznik policji stanowej przekazał, że wezwani na miejsce lekarze podjęli próbę reanimacji kobiety, jednak ta nie powiodła się.

- Wszystko wskazuje na to, że została uduszona przez węża – potwierdził Riley w rozmowie z gazetą Lafayette Journal & Courier. Jak jednak podkreślił, przyczyna śmierci będzie znana dopiero po wykonaniu sekcji zwłok 36-latki.

W domu było 140 węży

Dom, w którym znajdowała się kolekcja węży, należy doszeryfa hrabstwa Benton, Dona Munsona – podaje Lafayette Journal & Courier. Według gazety, mieszkał on w bliskim sąsiedztwie z Hurst. Kobieta miała trzymać tam około 20 własnych węży. T on znalazł ciało swojej sąsiadki. Łącznie, na terenie posesji znajdowało się około 140 węży.

Pytony to niejadowita rodzina węży, występujących w Afryce, Azji i Australii. Obejmuje ona ponad 30 gatunków, wśród których znajdują się największe węże na świecie. Śmierć zadawana przez pytona jest wyjątkowo okrutna: zazwyczaj chwytają one ofiarę ostrymi, wygiętymi do tyłu zębami a następnie ściskają ją na tyle mocno, by wywołać atak serca.

RadioZET.pl/AFP