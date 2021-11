Jelenie zarażają się od ludzi, a w ich organizmach koronawirus może mutować – to wnioski z badań naukowców z uniwersytetów stanowych w Pensylwanii i Iowa. Niepokoi ich możliwość powrotnego "przeskoczenia" zmutowanego wirusa SARS-CoV-2 na inne gatunki. Wnioski przytoczyła w czwartek amerykańska prasa.

Jeleń ma potencjał, aby stać się głównym "żywicielem rezerwuarowym" dla koronawirusa SARS CoV-2 – wnioskują specjaliści z USA. Jednak do tej pory nie udało się im ustalić, w jaki sposób jelenie zaraziły się koronawirusem od człowieka i rozprzestrzeniły go między sobą.

Naukowcy zbadali próbki węzłów chłonnych 283 osobników zabitych przez myśliwych, potrąconych przez samochody lub pozyskanych z farm łownych między kwietniem 2020 a styczniem 2021 roku.

USA: Jelenie rezerwuarem koronawirusa. Ryzyko groźnych mutacji

Co trzeci z jeleni był zakażony koronawirusem, a ilość infekcji u tych zwierząt wzrosła wraz z nasileniem się pandemii COVID-19 w ubiegłym roku. 97 próbek pobranych z martwych zwierząt między 23 listopada 2020 a 10 stycznia 2021 zawierało koronawirusa. Stanowiło to w tamtym czasie aż 87 proc. zbadanego materiału.

Niepokojący jest jednak inny wniosek badania – naukowców martwi potencjał tego "zwierzęcego rezerwuaru". Podczas obserwacji zauważono "potencjał transmisji na inne gatunki". Eksperci dostrzegają możliwość mutacji wirusa w organizmie jeleni do czasu nabycia przez wirusa zdolności do infekowania człowieka.

W świetle uzyskanych wyników badań Departament Zasobów Naturalnych Stanu Iowa nie nakazał zawieszenia polowań, ale zalecił myśliwym stosowanie standardowych środków ostrożności w postaci noszenia rękawiczek podczas kontaktu z dziczyzną, a także starannego poddawania mięsa obróbce cieplnej. W Stanach Zjednoczonych żyje około 25 mln jeleni wirginijskich, będących najpopularniejszym obiektem polowań.

Autorzy badania, którego wyniki zostały opublikowane w internecie i poddane weryfikacji przez federalnych naukowców z National Veterinary Services Laboratories, zaakcentowali "pilną potrzebę solidnego i proaktywnego podejścia do lepszego zrozumienia, w jaki sposób COVID-19 ewoluuje w dzikiej przyrodzie" oraz "wdrożenia programów wzmocnionego nadzoru", aby zidentyfikować potencjalne rezerwuary zwierząt zdolnych do tworzenia dla wirusa odpowiednich warunków do mutacji.

RadioZET.pl/PAP