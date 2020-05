Matka żywcem chciała spalić swojego rocznego synka. Chłopiec walczy o życie

13-miesięczny chłopczyk walczy o życie w szpitalu. Dziecko wyciągnięto z płonącego samochodu. Najprawdopodobniej za podpalenie pojazdu odpowiedzialna jest matka maleństwa. Według ustaleń śledczych zrobiła do celowo — chciała zabić swojego syna.

Caylin Watson to mama 13-miesięcznego Kairona. Znajomi i przyjaciele kobiety nie mogą uwierzyć w to, co zrobiła. Kobieta najprawdopodobniej podpaliła swój samochód, aby zabić syna — przekazała telewizja ABC NEWS.

Matka chciała spalić swojego synka

Kairon Bramsen z Columbi w Południowej Karolinie walczy w szpitalu o życie po tym, jak matka próbowała go spalić. Chłopczyk ma poparzone 20% ciała. Rodzina zbiera na jego dalsze leczenie. W serwisie GoFundMe utworzyli oni zbiórkę. Ranna została także matka dziecka. Po opatrzeniu ran została ona przewieziona do aresztu.

Według śledczych 23-latka celowo podpaliła samochód. Chciała zabić swojego syna. Funkcjonariusz nie chcą jednak zdradzić motywu matki Kairona. Kobiecie przedstawiono zarzut próby zabójstwa oraz podpalenia.

Ojciec Kairona na stronie zbiórki przekazał, że chłopiec będzie potrzebował przeszczepów skóry. Dodał, że jego rodzina nie ma ubezpieczenia. Dlatego prosi o pomoc w zbiórce pieniędzy. Steven Bramsen dodał także, że nie przepuszczał, że takie coś może stać się w jego rodzinie.

RadioZET.pl/ABC News