22-latka molestowała i gwałciła 14-letniego chłopca. Szantażowała go nagraniami

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

22-letnia Irabelis Carrazana miała wielokrotnie dopuścić się molestowania 14-latka, a także zgwałcić chłopca. Ponadto kobieta nagrywała swoje przestępstwa, którymi później szantażowała swoją ofiarę tak, aby ta nie zgłosiła sprawy policji.

Zmusiła chłopca do handlu narkotykami i szantażowała

Chłopiec został również zmuszony do działalności mafijnej – 22-letnia Carrazana zmusiło go do handlu narkotykami. Miało być to rodzajem "zabezpieczenia" dla przestępczyni.

Przerażony 14-latek jednak zawiadomił o wszystkim policję. Jak relacjonował, Carrazana w ostatnim czasie zarzucała mu niewykonywanie „obowiązków”, za co spotykały go surowe kary. Jak zeznał, kobieta miała być "wściekła" z tego powodu. Chłopiec wprost przyznał, że został zmuszony do działalności w gangu.

Do aresztowania 22-latki doszło w grudniu ubiegłego roku. Prokuratura wszczęła również śledztwo w kierunku handlu narkotykami i działalności w grupie przestępczej.

Jak czytamy w „News York Post”, Carrazana przyznała się do wszystkich czynów, jakie zarzucił jej 14-latek. Stało się to podczas rozmowy telefonicznej, która podsłuchiwali śledczy. Jak również informują zagraniczne media, na telefonie kobiety zabezpieczono filmy, świadczące o dokonanych przestępstwach.

RadioZET.pl/New York Post/metro.co.uk