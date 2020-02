11-letnia dziewczynka urodziła dziecko w wannie. Była gwałcona przez kuzyna

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Jak informuje "New York Post", dramat 11-letniego dziecka rozegrał się w miejscowości Saint Louis, w stanie Missouri. Policja dowiedziała się o sprawie 11 lutego, gdy do szpitala St. Joseph przyszedł Norvin Leonidas Lopez-Cante. Mężczyzna ten trzymał na rękach nowonarodzone dziecko. Personeli placówki tłumaczył, że przyniósł noworodka ponieważ ktoś podrzucił mu dziecko pod drzwi.

Stan dziecka jednak wzbudził poważne podejrzenia u lekarzy. Niemowlę nie miało przeciętej pępowiny, ponadto miało wysoką gorączkę. Pracownicy szpitala zawiadomili natychmiast policję. Mundurowi również nie uwierzyli w historię mężczyznę. Kiedy dwa dni później przesłuchali go ponownie w jego własnym domu, na jaw wyszła wstrząsająca prawda.

Zgwałcił dziecko około 100 razy

Policji udało się ustalić - do czego zresztą przyznał się Lopez-Cante - że ojcem dziecka jest 17-latek. To syn Norvina Leonidasa Lopeza-Cante, Francisco Javier Gonzalez-Lopez . Nastolatek został aresztowany i usłyszał już zarzuty. Dotyczą one gwałtu, seksualnego wykorzystywania osoby małoletniej i kazirodztwa. Według relacji "News York Post", zeznał on, że gwałcił 11-letnią kuzynkę około dwa razy w tygodniu. Łącznie miał zgwałcić dziecko ponad 100 razy.

Zarzuty usłyszał również ojciec 17-letniego gwałciciela, dotyczące narażenia noworodka na niebezpieczeństwo. Mężczyzna twierdził, że nie wiedział, iż 11-letnie dziecko jest w ciąży i uświadomił sobie to dopiero wtedy, gdy dziewczynka zaczęła rodzić w wannie.

RadioZET.pl/New York Post