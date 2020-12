Atak zimy w USA. Śnieżyce sparaliżowały komunikację i życie publiczne we wschodnich stanach. Jak podały media, w setkach zgłoszonych wypadków samochodowych zginęło co najmniej pięć osób, w tym w jedna na autostradzie w Pensylwanii w karambolu obejmującym 66 pojazdów. Były też ofiary śmiertelne w stanie Nowy Jork.

W czwartek rano ponad 70 tysięcy domów, firm i innych obiektów pozbawionych było prądu, głównie w Wirginii i stanie Nowy Jork. W Binghamton pod ciężarem śniegu zawaliła się wspomagana powietrzem kopuła hali sportowej uznawanej za największą tego typu w USA, z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej.

USA: Śnieżyca zabiła 5 osób. Odwołane loty, samolot ześlizgnął się z pasa

Wśród ofiar śnieżyc jest m. in. mężczyzna z zachodniej Pensylwanii, który zginął gdy po zmroku uderzył w niego pług śnieżny. Kanał pogodowy powiadomił, że najwyższe opady śniegu, ok. 112 cm, zarejestrowały miasta Newark Valley w stanie Nowy Jork oraz w Croydon New Hampshire. W Binghamton spadło 101 cm śniegu, w stolicy stanu Nowy Jork, Albany, 57 cm, w Bostonie 33 cm, a samym Nowym Jorku ok. 27 cm.

Według FlightAware, w czwartek odwołano ponad 600 lotów z powodu warunków atmosferycznych, a w środę 770. W Baltimore, samolot Spirit Airlines z 111 osobami na pokładzie ześlizgnął się w czwartek z drogi kołowania po bezpiecznym wylądowaniu na lotnisku BWI Marshall. Nikt nie został ranny, pasażerów przewożono do terminalu autobusami.

Zgodnie z prognozami meteorologów burze śnieżne mogą nawiedzić Środkowy Zachód i Północny Wschód w Wigilię i Boże Narodzenie.

RadioZET.pl/PAP/USA.today.com