Strzelanina na przyjęciu uczelnianym studentów z Texas A&M University-Commerce. Do zdarzenia doszło w miejscowości Greenville, ok. 25 km od kampusu uczelni - poinformował zastępca szeryfa Buddy Oxford.

Na imprezie akademickiej bawiło się co najmniej 750 osób.

Dwie osoby zginęły, a co najmniej 10 innych zostało rannych podczas strzelaniny w Greenville w Teksasie szeryf hrabstwa Hunt, Randy Meeks

Mundurowi nie ujawnili jaki jest stan rannych w strzelaninie. Szeryf powiedział za to, że służby poszukują człowieka, który rozpętał bawiącym się piekło. Władze uczelni potwierdziły zdarzenie, ale zastrzegły, że do postrzeleń doszło poza terenem kampusu.

RadioZET.pl/CNN/Twitter