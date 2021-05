Osiem osób zginęło w strzelaninie, do której doszło w środę na terenie przedsiębiorstwa transportu publicznego VTA w San Jose w stanie Kalifornia - poinformował rzecznik szeryfa hrabstwa Santa Clara Russell Davis. Sprawca strzelaniny nie żyje, był pracownikiem VTA.

Strzelanina w San Jose w Stanach Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w zajezdni kolejowej, w której pobliżu znajduje się przedsiębiorstwo transportowe - Valley Transportation Authority. To jednostka zatrudniająca ok. 2 tysiące osób.

Szeryf hrabstwa Santa Clara powiedział, że nie wiadomo, jak zginął napastnik. Wiele osób z przedsiębiorstwa odniosło "poważne obrażenia". Do zdarzenia doszło ok. godz. 6.30 rano czasu lokalnego na terenie obiektu należącego do sieci kolejki miejskiej, który sąsiaduje z biurem szeryfa.

Strzelanina w San Jose na stacji kolejowej. "Jest wiele ofiar"

Mieści się tam centrum kontroli tranzytu, gdzie stoją pociągi i jest plac serwisowy - podaje agencja AP. Urzędnicy szeryfa hrabstwa Santa Clara początkowo informowali lakonicznie, że niektórzy ludzie zginęli, a niektórzy zostali ranni. "Mogę potwierdzić, że mamy wiele ofiar" – przekazał sierż. Russell Davis. Przedsiębiorstwo Valley Transportation Authority zapewnia transport autobusowy i lekką koleją w regionie Santa Clara, a także inne usługi tranzytowe w tym hrabstwie.

Los Angeles Times podało, że sprawca pojechał na spotkanie związku zawodowego VTA i w jego trakcie otworzył ogień. Russell potwierdził, że podejrzany nie żyje, ale nie podał przyczyny jego śmierci. Nie potwierdził też jakiego rodzaju broni użyto, ani czy strzelanina miała miejsce w obiekcie, czy na zewnątrz.

Źródła LAT podają, że mający 50 lat podejrzany odebrał sobie życie po masowej strzelaninie. W jego domu znaleziono wiele sztuk broni i amunicji. "Prosimy wszystkich, aby nie zbliżali się do tego obszaru podczas prowadzenia śledztwa" – zakomunikowała policja w San Jose, po południu czasu polskiego. W sprawie zostanie zorganizowana konferencja prasowa. Kondolencje rodzinom ofiar złożył burmistrz San Jose Sam Liccardo.

RadioZET.pl/Latimes.com/PAP