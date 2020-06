Tragiczny finał poszukiwań 2-latka. Ciało chłopca znaleziono w śmietniku

2-letni Frankie Gonzalez miał zaginąć w poniedziałek po południu. Matka zeznała, ze ostatni raz chłopca widziała w parku. Kobieta poinformowała policję, że dziecko musiało skorzystać z toalety publicznej. 34-latka zeznała, że gdy na chwilę się odwróciła, chłopca już nie było. Policja rozpoczęła poszukiwania. Zakończyły się one tragicznie.

Od poniedziałkowego popołudnia trwały poszukiwania 2-letniego chłopca. Frankie Gonzalez razem ze swoją mamą Laurą Sanchz mieli pójść do Cameron Park w Waco w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych. Zanim jednak tam dotarli, chłopiec musiał skorzystać z toalety publicznej. To właśnie wtedy miało dojść do zaginięcia dziecka — przekazało Spectrum News.

Tragiczny finał poszukiwań 2-latka

Zaginięcie chłopca matka zgłosiła na policję. Funkcjonariusze uruchomili Child Alert. Przeszukano okoliczny park, a także jezioro w nim położone. Policja prowadziła poszukiwania nie tylko z lądu, ale także z powietrza.

Jak podaje Spectrum News, finał poszukiwań okazał się jednak tragiczny. Ciało Frankiego znaleziono w śmietniku niedaleko świątyni baptystów w Waco, która znajduje się około 5 kilometrów od miejsca, w którym rzekomo zaginęło dziecko.

Śledczy ustalili jednak, że historia z zaginięciem została zmyślona, a dwulatka nie było w parku. W tej sprawie aresztowano jego matkę. Nie ma jeszcze ostatecznych wyników sekcji zwłok, jednak wiadomo już, że Frankie nie zmarł z przyczyn naturalnych.

Z ustaleń policji wynika, że 2-letni chłopiec zmarł około 28 maja. Wtedy był pod opieką swojej 34-letniej matki. Laura Sanchz najpierw prawdę wyznała swoim bliskim, a następnie policji. Wtedy też doprowadziła funkcjonariuszy do ukrycia zwłok swojego synka. Kobieta przyznała się także do tego, że wymyśliła historię z zaginięciem dziecka. Według śledczych podejrzana ciało synka ukryła w śmietniku w sobotę, 30 maja, czyli przed zgłoszeniem zaginięcia.

RadioZET.pl/Spectrum News