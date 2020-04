Zamordował swojego 5-miesięcznego syna. Wyjątkowo bestialska zbrodnia

Nie żyje 5-miesięczne dziecko, które najprawdopodobniej zostało zamordowane. Przed śmiercią nad maluchem miał znęcać się ojciec. 21-latek został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Do tragedii doszło w Mandeville w Luizjanie.

Brian Young, który jest oskarżony o zabicie swojego dziecka, wcześniej miał się nad nim znęcać. Mężczyzna przyznał się do tego, jak oskarżono go o zabójstwo. Wcześniej Young miał rzucić synem o ziemię i roztrzaskać mu głowę o metalowy pręt przy huśtawce — informuje "The Sun".

21-latek zamordował 5-miesięczne dziecko

Do tragicznego zdarzenia doszło w Mandeville w Luizjanie w USA. Do zabójstwa doszło, gdy matka malucha była w pracy. Wtedy ojciec zadzwonił i powiedział, że ich dziecko nie oddycha. Kobieta wezwała wtedy pogotowie. 5-miesięczne niemowlę karetka zabrała do szpitala. W placówce lekarz stwierdził, że ślady na ciele dziecka wskazują, że wcześniej ktoś się nad nim znęcał.

Szeryf Randy Smith w oficjalnym komunikacie podkreślił, że ofiara to niewinne i bezbronne dziecko. Zaznaczył, że nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego maluch zginął z rąk własnego ojca. Szeryf podziękował także śledczym, którzy pracowali przy tej sprawie — czytamy w "The Sun".

Służby nie podają więcej szczegółów, ze względu na to, że śledztwo w sprawie zabójstwa 5-miesięcznego dziecka nie jest jeszcze zamknięte. Brian Young w trakcie przesłuchania przyznał się, że już wcześniej rzucał dzieckiem o podłogę. Jego syn zmarł dzień przed jego aresztowaniem.

