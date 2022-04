USA chcą dostarczyć Ukrainie potężną broń. "Pracujemy nad tym"

Wojna w Ukrainie pokazała, że artyleria nadal jest “królową wojny”. Według ekspertów zajmujących się wojskowością, to m.in. dzięki precyzyjnemu rażeniu ogniem artyleryjskim rosyjskich kolumn pancernych udało się złamać ofensywę pod Kijowem.

Rosjanie nie zamierzają jednak przerwać działań wojennych i przegrupowują siły, by uderzyć w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje do sojuszników, by dostarczyli jego krajowi ciężki sprzęt, ponieważ lekkie uzbrojenie może nie wystarczyć do odparcia kolejnego rosyjskiego ataku. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na wschodzie teren jest głównie płaski i niezalesiony, co wymusza obronę manewrową z wykorzystaniem wojsk pancernych.

Biały Dom: Pracujemy nad dostarczeniem Ukrainie artylerii

Biały Dom odniósł się do tego apelu we wtorek. - Pracujemy nad dostarczeniem Ukraińcom systemów artylerii, o które ostatnio się zwracali w rozmowach między naszymi rządami - powiedziała Psaki podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One. - Pracujemy nad tym, by dostarczyć im artylerię ze składów USA, ale też by umożliwić transfer od innych sojuszników i partnerów, tak jak zrobiliśmy to z S-300 - dodała, odnosząc się do przekazania przez Słowację systemu obrony powietrznej produkcji sowieckiej w zamian za rozmieszczenie na Słowacji baterii Patriotów.

Rzeczniczka nie sprecyzowała, o jaki system artylerii chodzi, lecz powiedziała że przedstawiciele obydwu krajów niedawno odbyli szczegółową rozmowę "punkt po punkcie", na temat uzbrojenia, którego potrzebuje Ukraina. Zaznaczyła też, że w ocenie USA zbliżająca się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy będzie początkiem potencjalnie długiej i brutalnej fazy wojny. Dodała, że mimo koncentracji na Donbasie, Rosja prawdopodobnie będzie kontynuowała ostrzał rakietowy Kijowa i innych miast.

Pentagon poinformował we wtorek, że w środę wiceszefowa resortu Kathleen Hicks spotka się z czołowymi przedstawicielami amerykańskich koncernów zbrojeniowych, by omówić zwiększenie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według "New York Times" chodzi o m.in. systemy obrony powietrznej, rakiety przeciwokrętowe oraz radary przeciwartyleryjskie. Pentagon chce też, by koncerny mogły zaopatrywać Ukrainę w podstawowe uzbrojenie w perspektywie potencjalnie długiego konfliktu.

