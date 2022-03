USA nakłada sankcje na Rosję. Embargo na alkohol, diamenty, owoce morza, pożyczki Banku Światowego

Sankcje na Rosję za wywołanie wojny z Ukrainą rosną z każdym dniem. Tym samym kraj Putina stał się historycznie najbardziej obciążonym międzynarodowymi sankcjami państwem świata. Pokonał nawet Iran, który w ciągu 10 lat otrzymał 3616 sankcji, a Rosja przez 14 dni wojny z Ukrainą otrzymała ich już ponad 5,5 tysiąca, a lista ciągle się wydłuża.

Do grona państw ograniczających współpracę z Rosją dołączyły Stany Zjednoczone. Prezydent USA Joe Biden oświadczył w piątek, że USA wraz z Unią Europejską i państwami G7 zawieszą normalne stosunki handlowe z Rosją, odbierając jej status preferowanego partnera handlowego (MFN). Ogłosił też, że Rosja nie będzie mogła korzystać z pożyczek MFW i Banku Światowego oraz zapowiedział zakaz importu rosyjskiego alkoholu, diamentów i owoców morza.

USA nakłada nowe sankcje na Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w piątek z prezydentem USA Joe Bidenem o dalszym wsparciu dla obronności Ukrainy i zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Zełenski poinformował o rozmowie na swoim profilu w serwisie Twitter. "Odbyłem merytoryczną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Przekazałem mu swoją ocenę sytuacji na polu walki i poinformowałem o zbrodniach Rosji na ludności cywilnej. Uzgodniliśmy dalsze kroki w celu wsparcia obronności Ukrainy i zaostrzenia sankcji wobec Rosji".

Co w praktyce będą oznaczały słowa prezydenta USA? Według dziennika "Wall Street Journal" jest to równoznaczne z podwyższeniem ceł na produkty z Rosji do poziomu tych nakładanych na produkty z Korei Północnej i Kuby.

Poza podwyższeniem ceł Biden ma podpisać zarządzenie wykonawcze zakazujące importu produktów "flagowych" sektorów rosyjskiej gospodarki - wymienił przy tym owoce morza (w tym kawior), alkohol oraz diamenty. Dalsze sankcje mają odebrać Rosji możliwości uzyskania pożyczek z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz objąć kolejnych oligarchów, w tym bliskiego Putinowi Jurija Kowalczuka.

Osoby, które mają chęć i możliwość udzielenia wsparcia Ukrainie mogą wziąć udział w zbiórce Radia ZET na rzecz ofiar wojny.

