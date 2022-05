USA ostrzegały Ukrainę o ataku Rosji rok wcześniej. Zełenski tłumaczy, dlaczego to zataił

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego. Wołodymyr Zełenski przyznał w programie "Nieuwsuur" w holenderskiej telewizji publicznej, że już rok przed inwazją otrzymywał ostrzeżenia od Amerykanów na temat planów Rosjan. USA proponowały ewakuację ludzi i rozpoczęcie budowy okopów.

Zełenski wiedział o ataku Rosjan rok wcześniej. Prezydent Ukrainy wyjaśnia

Prezydent Ukrainy tłumaczył w holenderskiej telewizji, dlaczego władze zdecydowały się nie informować obywateli o zbliżającym się ataku. - Nie chcieliśmy wywoływać niepotrzebnej paniki - mówił Zełenski. Jak dodał, miał świadomość, że wpłynęłoby to na sytuację finansową, budżet i ukraińską gospodarkę. - Zdaliśmy sobie sprawę, że wartość naszej waluty spadnie, a pieniądze ludzi i firm opuszczą kraj. I myślę, że było duże ryzyko – ocenił.

Zaznaczył, że kilka miesięcy wojny pokazało, że decyzja podjęta przez władze była słuszna. Zauważył, że w budżecie państwa brakuje co najmniej 5 mld, ale nie określił, jakiej waluty. I ten deficyt, jak podkreślił, powstał w marcu.

W tym samym wywiadzie ukraiński przywódca powiedział, że zachodni liderzy wezwali go do opuszczenia Ukrainy. Wywiad alarmował wówczas, że celem Rosjan jest zabicie go w ciągu pierwszych trzech dni inwazji.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Zełenskiemu zadano pytanie, czy są planowane działania na wypadek, gdyby któraś z prób zamachu na niego (a według danych wywiadu ukraińskiego było ich dużo - red.) powiodła się. - Jesteśmy republiką parlamentarno-prezydencką. Wiedzieliśmy, że musimy być gotowi do wszystkiego, by niezależnie od rozwoju wypadków państwo mogło istnieć - odpowiedział prezydent.

Jak dodał, zgodnie z ustawodawstwem są osoby wyznaczone do kierowania państwem. - Byliśmy przygotowani na różne ewentualności i nasze pełnomocnictwa są rozdzielone – moje, premiera i przewodniczącego parlamentu - dodał.

