USA planują przekazanie Ukrainie nowej broni. „Rosjanie nie mieliby gdzie się ukryć”

Stany Zjednoczone przygotowują się do przekazania zaawansowanych rakiet przeciwokrętowych Ukrainie. Pozwoliłyby one na odepchnięcie Floty Czarnomorskiej od ukraińskich portów i wznowienie eksportu zbóż. Zablokowanie dostaw do krajów afrykańskich wywoła globalny kryzys żywieniowy – alarmowała w Polsce sekretarz skarbu USA Janet Yellen.