USA przekażą Ukrainie drony bojowe. Dostaną dwa rodzaje głowic

Wojna w Ukrainie przyniosła Rosji ogromne straty. Ukraińcy zniszczyli lub przejęli ponad 600 czołgów. To po części zasługa przekazanych przez kraje zachodnie zestawów przeciwpancernych Javelin i NLAW.

Masakra w Buczy, w której rosyjskie wojska zamordowały około 300 cywilów, skłoniła państwa demokratyczne do zwiększenia płynącej do Ukrainy pomocy militarnej. Czechy postanowiły przekazać czołgi T-72 i transportery opancerzone, USA oddadzą Ukraińcom do dyspozycji drony kamikadze do likwidowania rosyjskich czołgów.

Przeciwpancerne drony kamikadze dla Ukrainy. „Dajemy im to, czego potrzebują”

- Switchblade 600 i 300 zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe - powiedział minister Austin podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów. Potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia mediów o przekazaniu tego rodzaju broni Ukrainie.

Switchblade 300 to amunicja krążąca o mniejszej sile rażenia, używana do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów. Switchblade 600 zawiera natomiast głowicę używaną również w rakietach przeciwczołgowych Javelin i posiada zasięg do 40 km. Umożliwia to atakowanie odległych celów bez narażania życia operatora.

Ukraińcy "ciężko pracują każdego dnia. Dajemy im to, czego potrzebują, by nadal odnosili sukcesy" – podkreślił szef Pentagonu. Najwyższy rangą amerykański wojskowy generał Mark Milley ocenił zaś, że wojna na Ukrainie może potrwać lata.

- To jest bardzo długi konflikt, który rozpoczęła Rosja i myślę że NATO, Stany Zjednoczone i partnerzy, którzy wspierają Ukrainę będą w to zaangażowani przez dość długi czas – stwierdził Milley.

RadioZET.pl/PAP

