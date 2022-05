USA przetestowały potężny pocisk. “Po groźbach Putina o zniszczeniu Wielkiej Brytanii”

Jak głosi opublikowany komunikat test przeprowadzono w ubiegłą sobotę u wybrzeży południowej Kalifornii. Bombowiec B-52 wypuścił pocisk nazwany ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon).

"Po oddzieleniu się od samolotu, silnik ARRW odpalił i działał przez przewidziany czas co umożliwiło osiągnięcie szybkości hiperdźwiękowej, pięciokrotnie większej od szybkości dźwięku" - poinformowano. Szybkość i manewrowość pocisków hiperdźwiękowych powodują, że są one trudne do śledzenia i przechwycenia.

Bronią hiperdźwiekową dysponują także Rosja, która używa jej w wojnie z Ukraina i Chiny, które przeprowadziły już z nią próby. Chińskie MSZ zaprzeczało jednak jakoby takie próby miały miejsce.

Jak zauważył brytyjski dziennik The Mirror, Amerykanie przeprowadzili test nowej broni po groźbach prezydenta Rosji Władimira Putina, że rosyjski pocisk balistyczny RS-28 Sarmat, na Zachodzie zwany "Szatanem 2", może zniszczyć Wielką Brytanię. Rosjanie w połowie kwietnia wystrzelili rakietę z Kosmodromu Plesieck. Pocisk miał spaść 6 tysięcy kilometrów dalej na Kamczatce.

RadioZET.pl/PAP/The Mirror

