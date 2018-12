Nastolatka zmarła w hotelowej zamrażarce. Rodzice domagają się 50 milionów dolarów odszkodowania

19-letnia Kenneka Jenkins zmarła w zamrażarce znajdującej się w kuchni w jednym z hoteli w Chicago. Według rodziców nastolatki do tragedii doszło, bo pomieszczenie nie było odpowiednio zabezpieczone. Para domaga się od hotelu 50 milionów dolarów odszkodowania.

Do tragedii doszło we wrześniu 2017 roku. O sprawie znów zrobiło się głośno z powodu pozwu, z jakim wystąpili do sądu rodzice zmarłej dziewczyny.

19-latka bawiła się ze swoimi przyjaciółmi w hotelu Crowne Plaza w Chicago. W pewnym momencie, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu, opuściła imprezę i nie wróciła. Znajomi nastolatki powiadomili o tym fakcie jej rodziców. Pracownicy hotelu nie chcieli rozpocząć poszukiwań, tłumacząc, że jest to sprawa dla policji.

Poszukiwania rozpoczęły się po kilku godzinach. Ciało 19-latki zostało znalezione dopiero dobę po jej zniknięciu. Policja znalazła je w zamrażarce, która znajdowała się w hotelowej kuchni. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci dziewczyny była hipotermia.

Rodzice nastolatki domagają się odszkodowania w wysokości 50 milionów dolarów. Ich zdaniem do tragedii doszło, bo pomieszczenie nie było właściwie zabezpieczone. Rodzina zarzuca hotelowym ochroniarzom, że mimo obrazu z monitoringu nie podjęli żadnych działań. Oskarżenia padają także pod adresem personelu hotelowego, który miał zbagatelizować sprawę i odmówić poszukiwań.

RadioZET.pl/DailyMail/BM