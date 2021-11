Chciał pobić księdza, bo zwrócił mu uwagę na brak maseczki. Szokujące sceny w kościele

Do awantury doszło w jednym z kościołów w amerykańskim stanie Waszyngton. Uczestniczący w nabożeństwie mężczyzna chciał pobić księdza, który zwrócił mu uwagę na brak maseczki i poprosił o opuszczenie świątyni. Agresywnego wiernego powstrzymali pozostali parafianie.

Do zdarzenia doszło 22 października w parafii St. Frances Cabrini w Lakewood w amerykańskim stanie Waszyngton. Na nagraniu, które krąży po sieci, widać mężczyznę, który klęczy przed ołtarzem oraz księdza, który prosi go, aby opuścił świątynię.

USA. Chciał pobić księdza, bo ten zwrócił mu uwagę, że nie ma maseczki

Ks. Paul Brunet wystosował taką prośbę, ponieważ mężczyzna nie stosował się do reguł sanitarnych i chodził po kościele bez maseczki ochronnej. Gdy duchowny oddalił się od ambony w głąb ołtarza, parafianin podszedł do niego i zaczął się z nim wykłócać. Wyglądało, jakby chciał go pobić.

Wówczas do akcji wkroczyli inni wierni, którzy próbowali odciągnąć mężczyznę. Ten jednak nie dawał za wygraną i między nim a próbującymi go powstrzymać parafianami doszło do awantury i bójki na pięści.

Jak podaje portal o2.pl, powołując się na lokalne media, agresor miał już wcześniej kłopoty z prawem. Dwa dni przed incydentem w kościele przedstawiono mu zarzuty za złamanie przepisów dotyczących noszenia masek, a w trakcie mszy miał się zachowywać "irracjonalnie i wywołać zakłócenia".

RadioZET.pl/o2.pl/Twitter