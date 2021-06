Tajemnicza czarna substancja pojawiła się na jednej z plaż w stanie Maine w USA. Nie ma pewności, co to jest. Mieszkańcy zaalarmowali już odpowiednie służby. Jak relacjonują, tajemnicza maź podczas wypoczynku brudzi skórę.

Nieznana, czarna substancja została zaobserwowana przez plażowiczów w Maine w USA. Jeden z mężczyzn powiadomił nawet Departament Ochrony Środowiska. Jak się okazuje, czarna substancja brudzi skórę podczas wypoczynku.

- Usiadłem na krawędzi wanny ze specjalnym mydłem do mycia naczyń i nakładką do szorowania. Mimo to, nie mogłem pozbyć się osadu ze stóp – powiedział Ed Smith.

Tajemnicza, czarna maź na plaży. Mieszkańcy powiadomili służby

Nie jest do końca jasne, czym jest czarna substancja, która pojawiła się na plaży. Mężczyzna, który powiadomił służby, wystraszył się, że maź może zagrażać zdrowiu.

Według geologa Steve'a Dicksona z Maine Geological Survey, czarna substancja to martwe robaki, które żywią się roślinami zawierającymi silne pigmenty. Nie zagraża ona zdrowiu, ale przez pewien czas może pozostawiać ślady na skórze.

- To pierwszy raz w ciągu moich 35 lat pracy, kiedy o tym słyszę. Normalnie o tej porze roku dostajemy telefony w sprawie wyrzucanych na brzeg wodorostów. Wokół rozkładających się roślin lubią krążyć muchy. Tym razem to nie było jednak to – stwierdził geolog.

Maź została zbadana przez małżeństwo emerytowanych oceanografów Lindę Stathoplos i Johna Lillibridge'a. - Zbadaliśmy substancję pod mikroskopem. Faktycznie okazało się, że to malutkie robaki – podkreśliła Linda.

