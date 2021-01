18-miesięczny chłopiec zastrzelił 5-letniego kuzyna. Bawił się bronią

Półtoraroczny chłopiec zastrzelił swojego kuzyna. Do dramatu doszło w Detroit w stanie Michigan. Policja apeluje do rodziców o rozwagę.

Dramat w Detroit w USA. 18-miesięczny chłopczyk, bawiąc się naładowaną bronią, niechcący oddał strzał. Nabój poszybował w kierunku jego pięcioletniego kuzyna, śmiertelnie go raniąc. - Dziś w mieście nastał smutny dzień. Straciliśmy kolejne dziecko z powodu braku zabezpieczenia broni palnej. Tego można było uniknąć - powiedziała komendantka policji w Detroit Tiffany Stewart.

Dziecko zastrzeliło dziecko. Bawiło się niezabezpieczoną bronią

Do wypadku doszło w środę podczas zabawy. Policja ustaliła, że 18-miesięczny chłopiec nagle sięgnął po broń należącą do swojego wujka. Niestety pistolet był naładowany, a pocisk ugodził w szyję 5-latka.

Na miejsce przybyli funkcjonariusze i służby medyczne. Dziecko przewieziono do szpitala z raną postrzałową, niestety nie udało się go uratować. Policja apeluje o rozwagę i podkreśla, że to kolejna tragedia, do której doszło w wyniku niezabezpieczenia broni palnej.

Ojciec ofiary i właściciel broni został zatrzymany w celu przesłuchania. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że podczas oddania strzału mężczyzna był w domu wraz z babcią chłopców i roczną dziewczynką.

