Koronawirus szerzy się coraz szybciej wśród amerykańskich dzieci. Według Akademii Pediatrii z USA (AAP) kraj notuje falę zachorowań wśród dzieci, która nasiliła się na dobre już początku lipca.

Masowe zachorowania na Covid-19 występują na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. - Niestety to dopiero początek – ocenił cytowany przez CNN dr Peter Hotez z Baylor College of Medicine w Houston.

USA. Fala zachorowań na Covid-19 u dzieci. Niepokój przed rokiem szkolnym

AAP poinformowała, że tylko ubiegłym tygodniu w Ameryce zgłoszono ponad 121 tys. przypadków zachorowań na Covid-19 wśród dzieci. Policzono, że to 14 razy więcej niż liczba przypadków u dzieci zgłoszonych w ostatnim tygodniu czerwca. Sytuacja zbiega się ze zwiększeniem liczby zachorowań wśród wszystkich grup wiekowych, niemniej budzi szczególny niepokój. W minionym tygodniu nowe zakażenia u dzieci stanowiły 18 proc. wszystkich wykrywanych przypadków w USA. W ciągu całej pandemii wskaźnik ten wynosi 14,4 proc.

"Eksperci ds. zdrowia mieli nadzieję, że uda się uzyskać krytyczny próg populacji zaszczepionej przeciwko Covid-19, co pozwoli na opanowanie rozprzestrzeniania się choroby w nowym roku szkolnym. Jednak tylko 50,9 proc. ludności jest w pełni zaszczepione i liczba przypadków ponownie wzrasta" – twierdzi CNN.

"Są dwie bronie: szczepionki i maseczki"

W opinii doktora Hoteza, aby naprawdę położyć kres rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 80-85 proc. populacji musi być zaszczepione. Mowa o progu odporności przed bardziej zakaźnym i niebezpiecznym wariantem Delta. Powoduje on prawie 99 proc. przypadków Covid-19 w USA. Specjaliści postulują, aby nosiły one w szkole maseczki, co spotyka się ze sprzeciwem niektórych gubernatorów. - Są dwie bronie, jedna to szczepionki, a druga maseczki, a dla dzieci poniżej 12. roku życia to jedyna broń – ocenił w CNN dr Paul Offit, członek komitetu doradczego ds. szczepionek Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

RadioZET.pl/PAP