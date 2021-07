Ogromne złote rybki zostały złowione w jeziorze Keller w amerykańskim stanie Minnesota. Lokalne władze zaapelowały, aby nie wrzucać do publicznych zbiorników domowych rybek z akwarium, ponieważ mogą one zakłócić miejscowy ekosystem.

Złote rybki w wersji XXL na zdjęciach pokazały władze miasta Burnsville, położonego na południe od Minneapolis. Gigantyczne okazy złowiono podczas połowu w jeziorze Keller. "Proszę nie wypuszczać swoich domowych złotych rybek do stawów i jezior!" - zaapelowali na Twitterze.

Władze podkreśliły, że obecność złotych rybek w jeziorach i rzekach może przyczynić się do złej jakości wody i zakłócać rozwój roślinności. W tym regionie złota rybka uważana jest za gatunek inwazyjny. To oznacza, że ich wypuszczanie do publicznych wód jest niezgodne z prawem w Minnesocie.

Złote rybki wcale nie są niewinne

BBC News przypomniało, że złota rybka w domowym warunkach zwykle rośnie do około 5,1 cm długości. W otwartych wodach mogą znacznie urosnąć i być trudne do usunięcia, ponieważ ten gatunek szybko się rozmnaża i zdobywa dominację nad innymi rybami.

W hrabstwie Carver (również w Minnesocie) w październiku ubiegłego roku z miejscowego potoku usunięto 50 tys. złotych rybek. Akcję przeprowadzono w ramach planu regulującego równowagę gatunkową w wodach publicznych.

Gigantyczne złote rybki pojawiają się nie tylko w USA. W 2010 roku brytyjski nastolatek wyciągnął z jeziora w Dorset okaz ważący 2,2 kg.

RadioZET.pl/BBC News