Nauczycielka uprawiała seks z 16-letnim uczniem. Przyznała się do winy

Nauczycielka ze szkoły średniej w Houston w Teksasie Katrina Maxwell miała uwieść 16-latka i uprawiać z nim seks. 32-letnia Amerykanka przyznała się do winy.

Do uwiedzenia miało dojść podczas ferii wiosennych między marcem a kwietniem 2021 roku. Jak podaje portal click2houston.com, powołując się na akta sądowe, nauczycielka ze szkoły średniej w Houston w Teksasie przyznała podczas przesłuchania, że dwukrotnie uprawiała seks z 16-letnim uczniem C.E. King High School.

USA. Nauczycielka uprawiała seks z uczniem. Została zwolniona z pracy

Katrina Maxwell zeznała w rozmowie ze śledczymi, że do stosunków seksualnych miało dochodzić na tylnym siedzeniu jej samochodu. Przesłuchany nastolatek poinformował z kolei, że zbliżenia z nauczycielką powtarzały się kilka razy między marcem a kwietniem. Twierdził również, że kobieta odebrała go kiedyś z domu ciotki, zabrała do pobliskiego hotelu i tam mieli intymny kontakt po raz pierwszy.

Szkoła przeprowadziła własne dochodzenie ws. 32-latki po otrzymaniu niepokojącej informacji. Jeden ze świadków zwrócił uwagę na dziwne zachowanie nauczycielki. Maxwell w akcie zazdrości miała rzucić nożyczkami w głowę 16-latka, kiedy ten siedział obok swojej dziewczyny.

Kobieta została zwolniona z pracy za "niewłaściwe relacje z uczniem". "Przeprowadzono szczegółowe dochodzenie i po jego zakończeniu uważamy, że podejrzenia są uzasadnione" - oświadczyły władze szkoły, które zaapelowały do prokuratora okręgowego hrabstwa Harris, by nauczycielce postawiono zarzuty. Maxwell została aresztowana, ale będzie mogła odpowiadać z wolnej stopy. Jej kaucję ustalono na 20 tys. dolarów.

