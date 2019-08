Floryda zabezpiecza się przed huraganem. Potężny żywioł zbliża się do wybrzeża

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zbliżający się do wschodniego wybrzeża USA huragan Dorian osiągnął już drugą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona – poinformowało w czwartek wieczorem czasu lokalnego Narodowe Centrum Huraganów (NHC). Wiatry wieją z prędkością 169 km na godzinę.

Meteorolodzy podkreślają, że siła żywiołu wciąż rośnie i Dorian najprawdopodobniej stanie się huraganem trzeciej kategorii.

Według najnowszych prognoz centrum huraganu w piątek nad ranem znajdowało się już 470 km na północny wschód od Bahamów i oczekuje się, że w niedzielę lub poniedziałek żywioł uderzy we Florydę. Huragan przemieszcza się obecnie na północny zachód z prędkością 119 km na godzinę.

Stan wyjątkowy na Florydzie

W opublikowanym na Twitterze wideo prezydent USA Donald Trump oświadczył, że choć początkowo oczekiwano, iż Dorian będzie słabą burzą tropikalną, obecnie „wygląda na to, że może być absolutnym potworem”. Ze względu na huragan szef państwa odwołał zaplanowaną na 1 i 2 września wizytę w Polsce.

Trump ostrzegł, że Dorian może być tak silny jak huragan Andrew, który nawiedził wybrzeże Florydy w 1992 roku. Zginęło wówczas 40 osób. Prezydent zapewnił, że na Florydę wysyłana jest żywność i woda oraz ostrzegł, że możliwe są ewakuacje. „Jesteśmy gotowi” – uspokoił obywateli.

W związku ze zbliżającym się huraganem stan wyjątkowy na Florydzie ogłosił w środę gubernator Ron DeSantis. Z kolei w czwartek stanem wyjątkowym objęto część terytorium sąsiedniej Georgii. Gubernator Brian Kemp ostrzegł, że huragan „może mieć katastrofalne skutki” dla mieszkańców nadmorskiej części stanu.

Z powodu nadejścia Doriana koncert w Miami przesunął z soboty na piątek legendarny zespół Rolling Stones. Grupa już w lipcu przesunęła koncert w Nowym Orleanie w związku z przejściem burzy tropikalnej Barry.

Mieszkańców Florydy wezwano do „pilnego śledzenia” trasy huraganu oraz zgromadzenia zapasów żywności, wody i leków na okres siedmiu dni. W Miami ludzie tłumnie ruszyli do sklepów, które zaczynają mieć kłopoty z zaopatrzeniem w towary.

Floryda zabezpiecza kosmodromy

Jeśli wciąż rosnący w siłę huragan Dorian rzeczywiście — jak przewidują meteorolodzy — osiągnie kategorię 4 w skali Saffira-Simpsona i prędkość wiatru 210 km/godzinę, jego uderzenie może być groźne dla dziesiątek ulokowanych na wybrzeżu platform startowych. Należą one do NASA, amerykańskich sił powietrznych i firm prywatnych jak SpaceX albo Blue Origin.

Narodowe Centrum Huraganów (NHC) ostrzega, że żywioł o takiej mocy może spowodować „katastrofalne szkody”.

Mieszczące się na przylądku Canaveral należące do NASA Centrum Kosmiczne im. Johna F. Kennedy'ego ogłosiło w czwartek, że przeniesie swoją wysoką na 122 m, wartą 650 mln dolarów mobilną wyrzutnię startową do montowni pojazdów (Vehicle Assembly Building, VAB). Kompleks ten ma 160 m wysokości i jest w stanie bez większych szkód wytrzymać wiatr wiejący z prędkością do ok. 200 km na godzinę.

– Czy jest odporny na kategorię 4? Nie wiemy, ponieważ nigdy nie uderzyło w niego (ten budynek) coś aż tak potężnego – powiedział rzecznik prasowy Centrum Derrol Nail. VAB zbudowany jest z ponad 8 tys. ton stali. Nail podkreślił, że dotychczas budynek sprawdził się, opierając się przy niewielkich szkodach wiatrom o prędkości 160-180 km/h.

Ośrodek im. Kennedy'ego podał ponadto, że w niedzielę będzie zamknięty, a około 100 pracowników pozostanie w centrum kontroli, by monitorować wpływ huraganu na należące do agencji instalacje.

Z kolei rzeczniczka spółki United Launch Alliance, której udziałowcami są Boeing oraz Lockheed i której rakiety wynoszą w Kosmos satelity ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, oświadczyła, że personel jest w trakcie zabezpieczania sprzętu. Dodała, że ich obiekty poradzą sobie z wiatrami o prędkości powyżej 210 km/h.

Również rzecznik SpaceX, które ma na wybrzeżu dwie platformy startowe, poinformował, że firma podjęła kroki w celu ochrony swoich pracowników i obiektów.

Z kolei w bazie amerykańskich sił powietrznych na przylądku Canaveral, gdzie zlokalizowane są dwie należące do ministerstwa obrony platformy startowe, ze względów bezpieczeństwa w niektórych obiektach odcięto prąd.

RadioZET.pl/PAP