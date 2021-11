W październiku 2020 roku nieletnia córka Johna Eisenmana została uprowadzona i sprzedana handlarzom żywym towarem. Według policji, za uprowadzeniem stał ówczesny chłopak nastolatki, Andrew Sorensen. John Eisenman zdołał uratować swoją córkę i sprowadzić ją do domu. Następnie, nie czekając na działania policji, postanowił osobiście wymierzyć sprawiedliwość Sorensenowi.

60-latek porwał 19-latka i w bagażniku wywiózł go na odludzie znajdujące się na północy hrabstwa Spokane. Na miejscu zaatakował Sorensena, zadając mu wiele ciosów kamieniem w głowę. Następnie wielokrotnie dźgnął go nożem, co doprowadziło do śmierci nastolatka.

USA. Policja znalazła w bagażniku auta ciało 19-latka. Było zmasakrowane

Po dokonaniu zbrodni John Eisenman porzucił samochód na odludziu i wrócił do domu innym środkiem transportu. Zwłoki zamordowanego 19-latka zostały znalezione dopiero rok później.

fot. 4 News Now

Samochód został znaleziony przez nieznaną osobę, która nie wiedząc o znajdujących się w bagażniku zwłokach, odprowadziła auto do Spokane. Pojazd został porzucony East Everett Avenue.

Zaniepokojeni mieszkańcy powiadomili policję. Mundurowi sprawdzili samochód, a w bagażniku znaleźli zwłoki zamordowanego Sorensena. Jak podaje policja, "znajdowały się w nim zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu, ze związanymi rękami i nogami, ustami zaklejonymi taśmą oraz licznymi ranami kłutymi."

60-letni John Eisenman odpowie przed sądem za zabójstwo pierwszego stopnia. Mężczyzna tłumaczył śledczym, że zabił 19-latka, bo ten wcześniej uprowadził jego córkę.

RadioZET.pl