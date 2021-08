Nietypowa forma pochówku w USA. "Spersonalizowane wspomnienia"

Pogrzeb w formie kamieni zamiast tradycyjnego pochówku lub spopielenia? Amerykańska firma Parting Stone zamierza wprowadzić nową usługę w branży pogrzebowej.

Startup Parting Stone, we współpracy z inżynierami z branży ceramicznej, opracował i zaproponował nową formę pochówku - z pozostałości prochów zmarłych stworzy serię kamieni.

Kamienie zamiast prochów w urnie. Nietypowa usługa pochówku w USA

W Ameryce usługa będzie możliwa z tego powodu, że tamtejsze prawo pogrzebowe przyzwala na zachowanie prochów zmarłych poza cmentarzami – np. we własnych domach. Firma wychodzi jednocześnie naprzeciw trendom – z roku na rok rośnie liczba dokonywanych kremacji. Jak podaje NowyMarketing.pl, w 2019 roku wskaźnik kremacji wyniósł w USA 54,6 procent, a szacunki na 2030 rok wskazują na blisko 73 proc.

W ramach nowinki bliscy zmarłych otrzymają od 40 do 60 sztuk kamieni różniących się wielkością i kolorami. Zdaniem Justina Crowa, założyciela firmy, przybierają one różne kolory, co może być spowodowane różnymi stylem życia, dietą zmarłego itp. Kamienie Parting Stone kosztują po 695 dolarów dla dorosłych (ok. 2,7 tys. zł) i 300 dolarów dla zwierząt, a więc generują znacznie niższe koszty niż tradycyjny pochówek. Zdaniem pomysłodawcy kamienie nie tylko przetrwają lata, ale dla kolejnych pokoleń stanowią wyjątkową możliwość wspominania zmarłych.

RadioZET.pl/PartingStone.com/Nowymarketing.pl