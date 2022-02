Spędził 20 lat w więzieniu za zabójstwo. Okazało się, że jest niewinny

Kevin Dugar spędził prawie 20 lat w więzieniu w stanie Illinois za zabójstwo. Został wypuszczony, ponieważ po latach do winy przyznał się jego brat bliźniak - przekazał we wtorek portal the Tribune.

Kevin Dugar spędził prawie 20 lat w więzieniu, choć był niewinny. Według sądu w 2003 r., w ramach porachunków między grupami przestępczymi w Chicago, Dugar postrzelił trzy osoby, z których jedna zmarła.

W 2005 r. skazano go na 54 lata pozbawienia wolności. Przez cały ten czas mężczyzna twierdził, że jest niewinny. Ostatecznie w 2013 r. Karl Smith, jego brat bliźniak przyznał, w liście otwartym, że to on jest winny zabójstwa.

"Muszę to z siebie wyrzucić zanim mnie to zabije" - wyznał. Według the Tribune przez lata taił prawdę, ponieważ zakładał, że jego brat zostanie uniewinniony.

Sąd w Chicago w 2018 r. uznał jednak, że zeznania Smitha są niewiarygodne. W odpowiedzi prawnik Dugara Ronald Safer wystąpił o ponowne rozpatrzenie sprawy. Według stacji NBC sąd zadecydował, że Dugar będzie oczekiwał na ponowny proces na wolności.

W ubiegłym tygodniu mężczyznę wypuszczono z zakładu karnego w hrabstwie Cook w stanie Illinois. "(...) Wyszedł odetchnąć świeżym powietrzem jako wolny człowiek po raz pierwszy od 20 lat" - skomentował Safer.

RadioZET.pl/ PAP