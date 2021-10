Kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży zgwałcona przez masażystę. Mężczyzna już na wolności

30-letni Tyler Isaacs jest podejrzany o zgwałcenie kobiety. Do zdarzenia doszło w salonie Rest Assured Massage and Spa w Lexington, w którym Isaacs pracuje.

USA. Kobieta w ciąży zgwałcona przez masażystę

Kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży przyszła tam na masaż. Było to w porze popołudniowej i nie było innych klientów poza nią. Jak podało Daily Mail, powołując się na relację kobiety, początkowo wizyta przebiegała zwyczajnie. Została zaproszona do pokoju, w którym Isaacs wykonał masaż. Po wykonaniu usługi poprosił klientkę, aby położyła się na brzuchu. Masażysta wytłumaczył, że chce rozmasować jeszcze jej plecy. Gdy to zrobiła, mężczyzna zaatakował. Unieruchomił ją, przytrzymując za nadgarstki i stojąc za nią, wykorzystał seksualnie.

Po zgwałceniu Isaacs wyszedł z pokoju. Kobieta zgłosiła napaść na policję. Mężczyzna został przesłuchany dopiero po tygodniu. 30-latek przyznał, że doszło do stosunku seksualnego, ale zaprzeczył, że go wymusił. Zapewniał, że był to pierwszy przypadek, gdy odbył stosunek z klientką.

30-latek został zwolniony z salonu, w którym pracował. Jak opisuje New York Post, na pytanie o Isaacsa i atak na klientkę, właścicielka krzyknęła ze złością do słuchawki: "Kogo to obchodzi?! On już tu nie pracuje!".

Zeznania uzyskane w toku śledztwa, jak i zgromadzone dowody pozwoliły na aresztowanie mężczyzny. 30-latek został osadzony w Madison County Detention Center 12 października. Dzień później był już jednak na wolności. Lokalne media nie ustaliły, na jakiej podstawie zwolniono go z aresztu.

RadioZET.pl/O2.pl/Daily Mail/New York Post/oprac. AK