Ksiądz uprawiał seks na ołtarzu. Świadek nakrył go z dwiema kobietami

Do skandalu doszło 30 września w Kościele Św. Piotra i Pawła w Pearl River. Schadzkę 37-letniego księdza Travisa Clarka oraz dwóch zawodowych domin odkrył przechodzień, który zauważył zapalone światła. Świadek przez okno widział półnagiego duchownego oraz dwie kobiety, które uprawiały seks na ołtarzu.

USA. Ksiądz z Luizjany uprawiał seks z dwiema kobietami na ołtarzu

Jak podaje "Daily Mail", w widowiskowej orgii kapłanowi towarzyszyły skąpo odziane kobiety w gorsetach i butach na wysokim obcasie, wyposażone w zabawki erotyczne. Jednak to nie wszystko. Ksiądz zadbał także o oświetlenie sceniczne, a na statywie ustawił telefon komórkowy, aby nagrać erotyczne igraszki.

Świadek incydentu nagrał fragment "przedstawienia" telefonem, a następnie zawiadomił władze. Policja zatrzymała księdza, a także 41-letnią Mindy Dixon i 23-letnią Melissę Cheng. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące obscenicznych zachowań w miejscu publicznym.

Lubieżny ksiądz decyzją Archidiecezji Nowego Orleanu został zawieszony. - Jego zachowanie było nieprzyzwoite. Zbezczeszczenie tego kościoła i ołtarza jest demoniczne, demoniczne - powtarzał w sobotę z ambony arcybiskup Gregory Aymond, który nakazał spalenie ołtarza po nieobyczajnym wybryku kapłana. - Nie ma usprawiedliwienia dla tego, co się tutaj wydarzyło. To jest grzeszne i całkowicie nie do przyjęcia - dodał. Do świątyni trafił już nowy ołtarz, który został poświęcony przez arcybiskupa.

RadioZET.pl/"Daily Mail"/catholicnewsagency.com