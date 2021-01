Sąd Najwyższy USA unieważnił we wtorek wieczorem czasu lokalnego orzeczenia sądów niższych instancji o odłożeniu egzekucji Lisy Montgomery i zezwolił na wykonanie kary śmierci na 52-latce. Prawnicy Montgomery wnosili o wstrzymanie planowanej pierwotnie na wtorek egzekucji ze względu na stan zdrowia skazanej, która zdaniem lekarzy zmaga się z chorobą psychiczną i uszkodzeniem mózgu. W poniedziałek sąd federalny w Indianie oraz sąd apelacyjny przychyliły się do wniosku prawników, jednak Sąd Najwyższy anulował ich decyzje.

"Nikt nie może poważnie podważyć długotrwałej wyniszczającej choroby psychicznej pani Montgomery, zdiagnozowanej i leczonej po raz pierwszy przez lekarzy więziennych" - napisała w oświadczeniu prawniczka skazanej Kelley Henry.

USA: Lisa Montgomery stracona. Pierwsza egzekucja kobiety od 67 lat

Lisa Montgomery śmiertelny zastrzyk przyjęła w amerykańskim więzieniu w Terre Haute. Jak podaje agencja Associated Press, zginęła o 1:31 czasu lokalnego, siedem i pół godziny po pierwotnie zaplanowanym czasie egzekucji. 52-latka ostatnie chwile spędziła w celi, zaledwie kilka kroków od komory egzekucyjnej.

Montgomery została skazana w 2007 roku za porwanie i uduszenie kobiety będącej w dziewiątym miesiącu ciąży. Montgomery wycięła żywe dziecko z łona zabitej i przedstawiała je innym jako swoje. Dziecko żyje do dzisiaj.

Prawnicy kobiety w ubiegłym tygodniu zwrócili się do prezydenta Donalda Trumpa z wnioskiem o zmianę wyroku na dożywocie, wskazując m.in. na traumatyczne doświadczenia skazanej, która miała być wykorzystywana i gwałcona przez ojca i jego kolegów.

Administracja Trumpa w tym roku zniosła obowiązujące od 2003 roku moratorium na wykonywanie federalnych wyroków kary śmierci. Prezydent-elekt Joe Biden w swej kampanii wyborczej obiecał powrót do moratorium na wyroki federalne i wprowadzenie zachęt dla władz stanowych, by zrezygnowały z egzekucji skazanych.

Montgomery jest pierwszą od 67 lat kobietą straconą przez władze federalne oraz jedną z pięciu osób straconych w okresie między wyborami a objęciem władzy przez nowego prezydenta. W 2020 roku w USA karę śmierci wykonano 17 razy, z czego 10 to egzekucje federalne. To największa liczba egzekucji na szczeblu centralnym od XIX wieku. We wtorek sąd federalny w Waszyngtonie zdecydował o wstrzymaniu dwóch innych federalnych egzekucji ze względu na zainfekowanie skazanych koronawirusem.

RadioZET.pl/PAP/USAToday.com