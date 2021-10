Zginęli na autostradzie zaledwie dwa dni po ślubie. Osierocili czworo dzieci

31-letni Jessiah Plemons i 25-letnia Lily Rose mieli przed sobą całe życie. Nie było im jednak dane się nim nacieszyć, ponieważ w niedzielę, 17 października, doszło do tragedii. Małżonkowie podróżowali razem z 23-letnią Madison Davis. Kiedy około 3 nad ranem zjeżdżali z autostrady, ich samochód uderzył w barierkę. Nie to było jednak przyczyną śmierci trójki.

Według ustaleń Departamentu Policji w Knoxville, kiedy wyszli z auta, zostali potrąceni przez rozpędzonego chevroleta typu pickup. Jessiah, Lily i Madison zginęli na miejscu. Kierowca pojazdu, który w nich wjechał, trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

USA. Tragedia na autostradzie. Małżeństwo osierociło czwórkę dzieci

Siostra tragicznie zmarłego pana młodego, Milea Effler, ujawniła telewizji WATE, że jej brat i Lily Rose pobrali się zaledwie dwa dni przed tragedią, 15 października. Zrobili to w tajemnicy przed rodziną, a radosną wiadomością podzielili się w mediach społecznościowych. - Odnaleźli się nawzajem - mówiła w rozmowie ze stacją.

Zdradziła również, że Jessiah opiekował się dwojgiem dzieci starszej siostry - w wieku dwóch i pięciu lat. Z kolei Lily miała dwójkę swoich dzieci, które bardzo kochała. "Nigdy nie była taka szczęśliwa i to zostało jej odebrane" - mówił kuzyn 25-latki, cytowany przez portal people.com.

"Jess był dla mnie wszystkim, klejem, który spajał naszą rodzinę. Lily uszczęśliwiała go do samego końca" - wspominała zrozpaczona matka 31-latka. Jak dodała, w niedzielę oczekiwała na wieści o przyjeździe pary do domu. Zamiast tego do jej drzwi zapukali policjanci. Tragiczna wiadomość była dla niej "koszmarem".

Policja bada okoliczności tragicznego wypadku, tymczasem bliscy Lily i Jessiah założyli w internecie zbiórki, które mają pomóc sfinansować ich pogrzeby.

RadioZET.pl/people.com/newsweek.com/mirror.co.uk