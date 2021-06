Z samolotu startującego z lotniska w Los Angeles wyskoczył w piątek jeden z pasażerów. Do zdarzenia doszło w momencie kołowania maszyny w stronę pasa startowego. "Ranny mężczyzna trafił do szpitala" - podała w sobotę agencja AP.

Mężczyzna wyskoczył z samolotu linii Sky West na lotnisku w Los Angeles ok. godz. 19 czasu lokalnego. Maszyna ruszyła spod rękawa lotniczego w kierunku pasa startowego.

Nagle otworzyły się drzwi serwisowe samolotu. Po awaryjnie otwartej zjeżdżalni mężczyzna zsunął się na asfalt. Wcześniej próbował bezskutecznie dostać się do kokpitu.

USA. Mężczyzna wyskoczył z samolotu. Maszyna kołowała na pas startowy

Śmiałek natychmiast został zatrzymany przez służby lotniskowe i odwieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwusilnikowy Embraer 175, który miał wylecieć do Salt Lake City, wrócił do swojej bramy, a pasażerowie odlecieli innym samolotem. Dochodzenie w tej sprawie wszczęło FBI.

To był drugi niecodzienny incydent na lotnisku w Los Angeles w ciągu ostatnich dwóch dni. W czwartek samochód przedarł się przez ogrodzenie z siatki drucianej w obiekcie cargo i wjechał na płytę lotniska. Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany, ale na krótko dwa pasy startowe musiały zostać zamknięte.

RadioZET.pl/PAP