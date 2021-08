Terrorysta winny zamachu chce do więzienia dla kobiet. Czuje się ofiarą "braku pełnej zmiany płci"

Michael Hari został uznany przez sąd w Minneapolis w amerykańskim stanie Minnesota za winnego organizacji ataku bombowego na meczet w Bloomington w sierpniu 2017 roku. Teraz mężczyzna wystąpił z wnioskiem o uznanie go za kobietę. W chwili dokonywania zamachu miał cierpieć na "wewnętrzny konflikt".

Wniosek 50-letniego Hariego wpłynął do sądu przed ogłoszeniem wymiaru kary, co ma nastąpić 13 września. Ława przysięgłych uznała go w 2020 roku za winnego udziału w ataku terrostystycznym.

USA. Został skazany za udział w zamachu bombowym. Miał cierpieć na "wewnętrzny konflikt"

W piśmie skierowanym do sądu stanowego zamachowiec przedstawił się jako Emily Claire Hari, prosząc o uznanie jego nowej płci, a także o umieszczenie w więzieniu dla kobiet “zgodnie ze swoją orientacją transpłciową”.

Obrończyni Hariego Shannon Elkins twierdzi, że jej klient dokonał ataku bombowego, gdyż rzekomo miał cierpieć na “wewnętrzny konflikt” wywołany zaburzeniami orientacji seksualnej oraz dezinformacją środowisk prawicowych.

Elkins uważa, że Hari jest ofiarą “braku pełnej zmiany płci”. Wskazała, że mężczyzna obawiał się wykluczenia z kierowanej przez siebie organizacji paramilitarnej po ewentualnym ogłoszeniu wśród jej członków, że przeszedł zabieg zmiany płci i stał się kobietą.

Hari, który pochodzi z miasta Clarence w stanie Illinois, został skazany za kierowanie organizacją terrorystyczną i przeprowadzenie zamachu. W ataku z 2017 roku nikt nie odniósł obrażeń.

RadioZET.pl/PAP