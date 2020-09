Nauczycielka uprawiała seks z 14-letnim uczniem. Sama ma dwoje dzieci

Horror w jednej z amerykańskich szkół. 24-letnia była nauczycielka, pracująca w placówce dla dzieci z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi, przyznała się do współżycia z jednym ze swoich 14-letnich uczniów.

Allyssa Elizabeth Gustafson w Urbana w stanie Illinois brała udział w wielu aktach seksualnych, a także wysyłała uczniom swoje zdjęcia w bieliźnie i kostiumie kąpielowym - informuje "The Sun". 24-latka w listopadzie ubiegłego roku usłyszała zarzut molestowania seksualnego. 30 października ma zapaść wyrok w jej sprawie.

Illinois. Nauczycielka wykorzystała seksualnie 14-latka

Allyssa Gustafson jest mężatką i sama ma dwoje dzieci. Tym bardziej to, co zrobiła, zszokowało opinię publiczną. Policja w Champaign dotarła do zdjęć, które Gustafson wysyłała do 14-letniego chłopca za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pozowała na nich w kostiumie kąpielowym i bieliźnie. Na tym jednak nie poprzestała. Uwiodła nastolatka i uprawiała z nim seks.

Do kontaktów seksualnych między 24-latką a 14-letnim uczniem miało dojść między 1 a 30 sierpnia 2019 roku. Zdaniem śledczych nauczycielka spotykała się z chłopcem w jego domu w Champaign. Policja dysponuje dowodami, według których kobieta i nastolatek spotkali się aż pięć razy przed końcem roku szkolnego.

„Nigdy nie myślałam, że będzie miała czelność przejść obok mnie, mając świadomość, jakie ma zamiary wobec mojego nieletniego syna” - mówiła matka poszkodowanego w rozmowie z "The Sun". Kobieta dodała, że ma wiadomości tekstowe, nagrania wideo i zdjęcia, które nauczycielka przesłała jej synowi.

Allyssa Gustafson przyznała się do winy. Prokurator domaga się osadzenia nauczycielki w więzieniu. Z kolei adwokat 24-latki wnioskuje o prace społeczne i karę w zawieszeniu. Zgodnie z amerykańskim prawem stanowym za wykorzystywanie seksualne nieletniego grozi kara do 15 lat więzienia.

RadioZET.pl/The Sun/Daily Mail/Nypost.com