Policja stanowa w New Jersey twierdzi, że w niedzielę w strzelaninie na przyjęciu domowym w miejscowości Fairfield zginęły co najmniej dwie osoby, a 12 zostało rannych. Nie dokonano żadnych aresztowań.

Impreza w domu rodzinnym w South Jersey zamieniła się w miejsce zbrodni, gdzie co najmniej dwie osoby zostały śmiertelnie postrzelone, a 12 innych zostało rannych - podała policja stanowa. Śmiertelnie postrzeleni zostali 30-letni mężczyzna oraz 25-letnia kobieta. 12 osób, które odniosły obrażenia, zostały przewiezione do lokalnych szpitali.

Zdjęcia z miejsca zbrodni publikowane w lokalnej prasie przedstawiają przewrócone rozkładane namioty imprezowe, stoły i krzesła oraz nieporządek na podwórku domu. Późnym niedzielnym porankiem długi podjazd nadal był wypełniony samochodami.

Dwóch kuzynów mieszkających w okolicy strzelaniny powiedziało, że słyszeli muzykę z imprezy aż do północy, a następnie serię strzałów - co najmniej 15 z nich w ciągu kilku minut. Joeron Pierce i James Pierce, którzy mieszkają w domach obok siebie, powiedzieli, że po tym nastąpił chaos. Imprezowicze biegali po podwórkach i prosili o wejście do domów, samochody wpadły na siebie, próbując odjechać.

Z kolei John Fuqua opowiadał NBC, że w przyjęciu brali udział członkowie jego rodziny. Gdy z lasu rozległy się strzały, siostrzeniec musiał uciekać, aby ratować życie. - Mój siostrzeniec powiedział, że dobrze się bawił, lecz następną rzeczą, którą usłyszał, była strzelanina. […] Musiał się czołgać na ziemi. Natrafił na martwe ciało – relacjonował Fuqua.

Burmistrz Fairfield Township Benjamin Byrd Sr., który był na miejscu zdarzenia w niedzielę, powiedział, że gubernator stanu New Jersey Phil Murphy zaoferował swoje wsparcie i pomoc. - Nikt nie wie, kiedy ktoś wyjdzie z lasu z bronią - powiedział Byrd. Nie dysponował żadnymi szczegółami dotyczącymi strzelaniny. Z kolei Murphy nazwał strzelaninę "przerażającą".

Nie ma wątpliwości: ten nikczemny i tchórzliwy akt przemocy z użyciem broni tylko wzmacnia nasze zaangażowanie, by zapewnić, że New Jersey będzie liderem w kraju w uchwalaniu i egzekwowaniu rozsądnych przepisów dotyczących użycia broni. […] Żadna społeczność nie powinna doświadczyć tego, co wydarzyło się ostatniej nocy w Fairfield

– głosi oświadczenie Murphy’ego cytowane przez NBS. Lokalna telewizja WPVI-TV podała, że wielebny pobliskiego kościoła też słyszał strzały: - Na początku myślałem, że to fajerwerki, a to były naprawdę strzały, i usłyszałem dziewięć w krótkim odstępie czasu - powiedział wielebny Michael Keene z kościoła Trinity AME.

Policja stanowa zapowiedziała konferencję prasową w sprawie strzelaniny na poniedziałek rano. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.

RadioZET.pl/PAP