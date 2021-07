40-latek z El Paso w Teksasie przyznał się, że podpalił dom z bratem i matką w środku, aby ukarać ich za to, że nie przestrzegali Biblii - donosi New York Post. Brat 40-latka zginął w pożarze, a matka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Policja przekazała, że podczas przesłuchania mężczyzna roześmiał się na wieść, że jego matka przeżyła. – A więc była to nieudana próba – miał skomentować.

Philip Mills z El Paso w Teksasie przyznał się do podpalenia domu. W pożarze zginął jego 54-letni brat. 82-letnia matka, którą udało się uratować, jest w stanie krytycznym.

USA. Podpalił dom z bratem i matką w środku. "Nie przestrzegali zasad Biblii"

40-latek powiedział policjantom, że z kosiarki do trawy spuścił benzynę i polał nią kanapę w salonie, aby wzniecić pożar. Następnie wyszedł na zewnątrz i czekał tam z dużymi kamieniami w dłoniach, aby dobić krewnych, gdyby wyszli z pożaru żywi. Jak podał New York Post, matce udało się w wydostać z płonącego domu i została uratowana przez funkcjonariuszy służb, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce. Kobieta w krytycznym stanie trafiła do szpitala.

Śledczy przesłuchujący Millsa poinformowali go o stanie jego matki. „Oskarżony roześmiał się i poinformował, że zszokowało go, że matka nie zginęła razem z bratem. Nazwał to «nieudaną próbą»”– napisano w oświadczeniu policji.

fot. Policja w El Paso

Podejrzany rzekomo powiedział śledczym, że wzniecił pożar, ponieważ jego brat i matka nie przestrzegali zasad Biblii. Mills odpowie za podpalenie i morderstwo.

RadioZET.pl/New York Post/oprac. AK