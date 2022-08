Policjanci uderzali głową zatrzymanego o chodnik. Świadkowie nagrali interwencję

Nagranie z incydentu wstrząsnęło amerykańską opinią publiczną. Wideo nagrane w niedzielę pokazuje, jak trójka policjantów bije pięciami i kopie nogami zatrzymanego mężczyznę na jednym z parkingów w mieście Mulberry w stanie Arkansas.

Mężczyzna rozpoznany jako 27-letni Randall Worcester został potraktowany bardzo brutalnie. Jeden z policjantów kilka razy uderzył jego głową o betonową ziemię, a inny oficer wielokrotnie kopał dolną część ciała Worcestera, podczas gdy trzeci funkcjonariusz go przytrzymywał.

Policjanci z Mulberry bili pięściami zatrzymanego

Według agencji Associated Press 27-latek jest oskarżony o grożenie pracownikowi sklepu spożywczego oraz popychanie i uderzanie jednego z policjantów w tył głowy. W oficjalnym komunikacie śledczych podano, że Worcester został przewieziony do szpitala i następnie skierowany do aresztu. Nie podano, z jakimi obrażeniami został przewieziony do lecznicy oraz jaki jest jego stan zdrowia.

Po ujawnieniu nagrania z brutalną interwencją zawieszono trzech policjantów. Dwóch funkcjonariuszy jest zastępcami w biurze szeryfa hrabstwa Crawford, a trzeci jest funkcjonariuszem policji miasta Mulberry.

Szeryf hrabstwa Crawford, Jimmy Damante, przekazał w niedzielnym oświadczeniu: „Rozliczam wszystkich moich pracowników za ich działania i podejmę odpowiednie działania w tej sprawie”. Brutalne pobicie 27-latka to kolejny w ostatnich miesiącach i latach przypadek brutalnego traktowanie podejrzanych i zatrzymanych przez amerykańską policję.

