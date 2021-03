Do skandalicznego zachowania policjantów doszło w amerykańskim stanie Maryland. Funkcjonariusze zakuli w kajdanki 5-latka i zachęcali jego matkę, żeby go uderzyła. W sieci pojawiło się wideo z tej interwencji.

5-latek z hrabstwa Montgomery w stanie Maryland samowolnie opuścił szkołę. Incydent wydarzył się w zeszłym roku, jednak wstrząsające nagranie z kamery policyjnej ujrzało światło dzienne dopiero 26 marca za sprawą członka rady hrabstwa Montgomery Willa Jawando. Policjanci nie tylko zakuli dziecko w kajdanki, ale też krzyczeli na nie, a jego matkę zachęcali, by je uderzyła.

USA. Maryland. Policjanci zakuli w kajdanki 5-latka. Zachęcali jego matkę do wymierzenia kary cielesnej

Zgłoszenie dotyczące małego chłopca, który sam miał opuścić szkołę podstawową East Silver Spring, policjanci otrzymali w styczniu 2020 roku. 5-latka odnaleziono niecałe 400 metrów od placówki. Trwające prawie godzinę nagranie ukazuje brutalność dwojga mundurowych: Kevina Christmona i Dionne Holliday.

Dziecko nie chciało wrócić do szkoły, dlatego funkcjonariusz złapał je za ramię. Następnie posadził w aucie i zawiózł do placówki. Na filmie słychać płacz wystraszonego 5-latka, na który mundurowi zareagowali krzykiem: "Nie chcę tego słuchać", "Zrób coś z tym hałasem". Dodali też, że jeśli nie przestanie, mama na pewno go uderzy.

Dalsza część interwencji miała miejsce w gabinecie zastępcy dyrektora. Policjantka nachyliła się wtedy nad niemogącym się uspokoić 5-latkiem, parodiując jego płacz. Kiedy na miejsce przyjechała matka dziecka, mundurowi zasugerowali jej, że powinna stosować kary cielesne na synu. W reakcji na komentarz, że za coś takiego idzie się do więzienia, Holliday i Christmon odpowiedzieli, że to nieprawda. Dodali też, że kobieta po prostu musi uważać, żeby nie zostawiać żadnych śladów. Przestraszonego chłopca zakuli również na chwilę w kajdanki.

Dziecko doznało traumy

Matka 5-latka wystosowała pozew przeciwko mundurowym. Twierdzi, że po interwencji chłopiec doznał traumy.

- Wszyscy widzieliśmy, jak mały chłopiec był wyśmiewany, poniżany, umieszczony w radiowozie. Policjant krzyczał na niego kilka centymetrów od jego twarzy. To jest przemoc - mówił członek hrabstwa Montgomery Will Jawando cytowany przez BBC, na prośbę którego film opublikowano w internecie.

Policja z Montgomery wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że prowadzi szczegółowe śledztwo ws. zachowania funkcjonariuszy. Kevin Christmon i Dionne Holliday nie zostali zawieszeni.

