Sekretarz episkopatu USA nagle zrezygnował. Odwiedzał bary dla gejów

Sekretarz episkopatu USA zrezygnował z funkcji po ujawnieniu informacji o tym, że odwiedzał bary dla gejów i korzystał z aplikacji randkowych do 2020 roku. Jesienią ubiegłego roku został wybrany na pięcioletnią kadencję jako sekretarz amerykańskiego episkopatu. Był najwyższym rangą hierarchą w USA niebędącym biskupem.

"Analiza danych dotyczących portfela Burrilla pokazała, że odwiedzał on bary dla gejów i prywatne rezydencje, wykorzystując aplikację do spotkań w różnych miastach w latach 2018-20" – podał konserwatywny portal The Pillar.

Według serwisu duchowny odgrywał kluczową rolę w "koordynowaniu odpowiedzi biskupów amerykańskich na skandale związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich przez ludzi Kościoła w 2018 roku". Jesienią tamtego roku spotkał się nawet z papieżem Franciszkiem, aby omówić, w jaki sposób amerykański Episkopat zareagował na kościelne skandale, również związane z tuszowaniem pedofilii przez duchownych. Tamtejszym kościołem targnął kryzys po ujawnieniu raportu McCarricka, byłego kardynała, usuniętego ze stanu duchownego po wyjściu na jaw skandali z molestowaniem seksualnym i pedofilią wśród kleru.

Obowiązki Burilla przejął tymczasowo 54-letni biskup Michael Fuller, jego dotychczasowy zastępca. Wcześniej pracował jako dyrektor wykonawczy Sekretariatu ds. Nauki i Spraw Kanonicznych w amerykańskim episkopacie.

RadioZET.pl/Pillarcatholic.com/Usccb.org