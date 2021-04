Specjalne instrukcje dla białoskórych w miejscu śmierci George'a Floyda

W miejscu tragicznej śmierci George’a Floyda powstaje specjalna "strefa autonomiczna", w której białoskórzy będą musieli przestrzegać specjalnych instrukcji – podaje Fox News. We wtorek ława przysięgłych uznała policjanta za winnego zabójstwa czarnoskórego mężczyzny, które wywołało ogromne kontrowersje na całym świecie.

Śmierć George’a Floyda doprowadziła do powstania inicjatywy BlackLivesMatter, na rzecz ucisku czarnoskórych na świecie. Wiele wskazuje, że rasowe resentymenty po głośnym zabójstwie szybko się nie zakończą.

Jak podkreśla telewizja Fox News, skrzyżowanie wschodniej części 38 Ulicy i Alei Chicago, przy którym policjant Derek Chauvin uciskał kolanem szyję czarnoskórego George’a Floyda, przemianowano po śmierci zatrzymanego na George Floyd Square. Tłum zgromadził się tam we wtorek, po ogłoszeniu werdyktu na procesie byłego funkcjonariusza policji w Minneapolis.

Miejsce śmierci Floyda "strefą autonomiczną", z instrukcjami dla białoskórych

Tablica informacyjna określa ten obszar jako "świętą przestrzeń wspólnoty, publicznego żalu i protestu". Można tam przeczytać, że Floyd "wydał tam ostatnie tchnienie uciskany kolanem" Chauvina.

Jak zauważyła Fox News, tablica wzywa do uhonorowania przestrzeni jako miejsca, gdzie można się zjednoczyć i zademonstrować smutek. Są tam też instrukcje kierowane do białoskórych, w tym apele m.in. "o wsłuchiwanie się, uczenie i opłakiwanie".

Biali z instrukcjami w miejscu śmierci Floyda

Nawołują, by biali wzbogacali raczej energię miejsca, a nie czerpali z niego korzyści. Apeluje o postępowanie, które nie prowadzi do krzywdzenia BIPOC (akronim określający czarnoskórych oraz innych mniejszości rasowych), jak też zwracanie się do innych białych zachowujących się problematycznie o wyrażanie współczucia.

"Biali są zachęcani do angażowania się, a nie eskalacji, tak aby była to chwila przyswajania nowych rzeczy, a nie destrukcyjnych zachowań" – głosi napis na tablicy. Według Fox News, od czasu śmierci Floyda, teren wokół George Floyd Square stał się "strefą autonomiczną". "Betonowe barykady ustawione w zeszłym roku, aby chronić uczestników demonstracji przed ruchem ulicznym, teraz pełnią rolę barier dla strefy autonomicznej. Przejęli ją uzbrojeni osobnicy deklarujący, że służby porządkowe są niemile widziane, a działalność gangów, handel narkotykami i przemoc z użyciem broni zakłóciły funkcjonowanie lokalnych biznesów" – argumentuje Fox News.

RadioZET.pl/PAP