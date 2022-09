USA. Strzelanina przed budynkiem szkoły. 17-letni uczeń nie żyje

Do strzelaniny doszło w momencie, gdy uczniowie opuszczali budynek liceum. Między dwójką nastolatków wywiązała się kłótnia. W pewnym momencie jeden z nich wyciągnął broń i kilkukrotnie strzelił do ofiary.

USA. Strzelanina w szkole. Nie żyje 17-latek

Postrzelony 17-latek został przetransportowany do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jego życia. Policja aresztowała podejrzanego po krótkim pościgu – przekazał komisarz policji w Baltimore Michael Harrison. Jak podaje "Washington Post", napastnik to uczeń innego liceum w mieście.

W minionym roku szkolnym 2021/2022 w USA doszło do 193 strzelanin w szkołach. To ponad dwa razy więcej niż w roku poprzednim – wynika z raportu organizacji pozarządowej "Everytown For Gun Safety". Liczba incydentów z bronią w szkołach nigdy wcześniej nie przekroczyła 75 w ciągu roku.

Sprawcami większości ataków w szkołach są uczniowie lub byli uczniowie. Broń, którą się posługują, najczęściej znajdują po prostu w domu – ustalili autorzy raportu. Dziennik "USA Today" podał, że około 5,2 mln dzieci w USA żyje w domach, w których mają łatwy dostęp do niezabezpieczonej broni.

RadioZET.pl/Washington Post/USA Today