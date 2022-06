USA. Strzelanina w Los Angeles, nie żyją policjanci. "Wpadli w zasadzkę"

Do strzelaniny w motelu w El Monte doszło we wtorek późnym popołudniem, kiedy policjanci odpowiedzieli na zgłoszenie o rzekomym pchnięciu nożem. Dwaj funkcjonariusze zmarli od ran postrzałowych po przewiezieniu do szpitala.

Strzelanina w Los Angeles. Wśród ofiar domniemany napastnik

Departament szeryfa hrabstwa Los Angeles podał, że podejrzany został zastrzelony. Według lokalnej telewizji KTLA był to czarnoskóry Justin William Flores. Zgodnie z raportem policji strzelanina rozpoczęła się w pokoju motelowym i trwała też na parkingu, na który uciekł podejrzany.

– Nasi funkcjonariusze, tak jak to robią każdego dnia, działali jako pierwsza linia obrony członków naszej społeczności, kiedy zostali w istocie wciągnięci w zasadzkę, próbując zapewnić bezpieczeństwo – podkreśliła Jessika Ancona.

W poniedziałek, w innej dzielnicy Los Angeles Studio City, został postrzelony funkcjonariusz kalifornijskiej policji drogowej. Jego stan jest krytyczny, ale stabilny.

RadioZET.pl/PAP